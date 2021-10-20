9 человек, в том числе сотрудники АГУ, проходят по делу о махинациях с выдачей прав

9 человек, в том числе сотрудники АГУ, проходят по делу о махинациях с выдачей прав

Несколько сотрудников Агентства государственных услуг подозреваются в мошенничестве при выдаче водительских прав.

Согласно материалам Национального антикоррупционного центра, граждане меняли данные информационной системы, где осуществлялось программирование на экзамен. За срочную запись кандидатов и сдачу практических экзаменов члены мошеннической группы получали от 350 до 500 евро.

В настоящее время подозреваемые сотрудничают с НАЦ. Если их признают виновными, гражданам грозит от 5 до 10 лет тюрьмы.

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