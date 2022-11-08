8500 евро – за интимные фото: Шантажиста задержали при получении части денег (ВИДЕО)

8500 евро – за интимные фото: Шантажиста задержали при получении части денег (ВИДЕО)

Мужчина требовал от жертвы выкуп в обмен на обещание не публиковать в социальных сетях интимные фото.

Находящийся за границей 35-летний уроженец Леовского района более месяца через WhatsApp шантажировал 56-летнюю потерпевшую. Угрожая убийством и распространением компромата в соцсетях, гражданин требовал 8500 евро.

К схеме также подключился 37-летний брат вымогателя, роль которого состояла в получении денег от потерпевшей. Мужчину задержали с поличным при получении от жертвы транша в 20 тысяч леев.

Мужчину задержали на 72 часа по обвинению в шантаже. В ходе следствия также выяснилось, что он находится в розыске ИП Леова.

За шантаж подозреваемому грозит лишение свободы на срок от 7 до 10 лет и штраф от 92,5 до 117,5 тысяч леев.

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