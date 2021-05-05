800 евро за права: “бизнесмена” из Кантемира задержали

800 евро за права: “бизнесмена” из Кантемира задержали

Житель Кантемира был задержан сегодня утром по делу об извлечении выгоды из влияния. Он пообещал знакомому помочь получить водительские права категории B.

За свою “услугу” мужчина запросил 800 евро. При обыске в доме подозреваемого также обнаружили 9 140 евро, происхождение которых предстоит выяснить.

Мужчина задержан на 72 часа, проводится расследование. Ему грозит от 2 до 7 лет тюрьмы или штраф.

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