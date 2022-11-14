8 лет тюрьмы получил распространитель наркотиков из Глодян

8 лет тюрьмы получил распространитель наркотиков из Глодян

Кишинёвский суд вынес приговор 26-летнему уроженцу Глодян, обвиняемому в пяти эпизодах незаконного оборота наркотиков.

Как было установлено, подсудимый совместно с другими лицами приобретал наркотические вещества, а затем распространял их в своём городе. Также ответчик выращивал у себя дома коноплю для собственного употребления и продажи.

Подсудимый находится под превентивным арестом до вступления приговора в законную силу.

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