8 лет тюрьмы получил пьяный водитель, по чьей вине погиб ребёнок

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Мужчину из Страшенского района приговорили к лишению свободы в колонии открытого типа.

В ходе расследования было установлено, что гражданин, находясь за рулём в нетрезвом состоянии, превысил скорость, выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с другим автомобилем. Водитель и пассажир были госпитализированы в тяжёлом состоянии, а 12-летний сын одной из пострадавших скончался на месте.

Как позже выяснилось, содержание алкоголя в крови виновника ДТП составило 1,88 мг/л. В его машине находились 5 пассажиров, в том числе двое несовершеннолетних. В момент аварии водитель двигался со скоростью 120 км/ч.

Подсудимый своей вины не признал и всячески уклонялся от явки в суд. Помимо вынесенного приговора, суд также признал поданные адвокатом потерпевших гражданские иски, обязав взыскать со счёта ответчика 2 млн леев в качестве морального ущерба.

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