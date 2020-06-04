С понедельника в Приднестровье возобновят работу маршрутки

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В понедельник, 8 июня, в Приднестровье начнут работать городские маршрутные такси.

Также на левобережье Днестра обсуждается вопрос о возобновлении работы детских аттракционов в парках и скверах. В планах – открытие вещевых рынков. Решение на этот счет планируется принять в следующий понедельник, передаёт novostipmr.com.

Напомним, 17 марта из-за пандемии коронавируса в Приднестровье был введён режим чрезвычайного положения. Он продлится до 15 июня. Введены ограничения на передвижение и торговлю. Гражданам рекомендовано оставаться дома, а на улицу выходить только в исключительных случаях – по служебной необходимости, для покупки товаров первой необходимости и для оказания помощи нуждающимся.

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