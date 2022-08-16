8 000 детей из Кишинёва получат от примарии по 700 леев на подготовку к школе

0

Об этом рассказал генеральный примар Ион Чебан.

Так, материальную помощь могут получить семьи с тремя и более детьми, семьи с одним родителем, семьи, в которых один из родителей имеет степень инвалидности, семьи со статусом опекуна/попечителя (без родителей, лишённые родительских прав, безработные).

Материальная помощь оказывается каждому ребёнку, члену семьи. Документы подаются в учебное заведение, в котором учится ребёнок.

I этап был в мае-июне, заявления подавали все семьи, соответствующие требованиям. На II этапе, 20 августа-5 сентября, приоритет отдаётся заявлениям семей с учащимися 1-го и/или 10-го классов.

Для получения более подробной информации можно позвонить в Управление образования, молодёжи и спорта по телефону: 022 20 16 08.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.