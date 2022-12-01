78% заявителей получили самую высокую категорию энергетической уязвимости. Не подавшие заявку семьи автоматически причислены к средней категории

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По предварительным данным, 78% семей, подавшим заявление на получение компенсации, была присвоена самая высокая категория энергетической уязвимости. 12% причислили к высокой категории, 5% к средней, 2% к низкой, а 1% – неуязвимы. Данные на своей странице в соцсети опубликовал депутат ПДС Дан Перчун.

По его словам, те, кто не зарегистрировался на платформе для получения компенсаций, автоматически попали в среднюю категорию уязвимости.

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