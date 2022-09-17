77% жителей Молдовы не согласны с переходом на онлайн-обучение из-за подорожания газа

77% жителей Молдовы не согласны с переходом на онлайн-обучение из-за подорожания газа

Таковы результаты опроса общественного мнения, проведённого компанией iData. 

Всего 16,7% поддерживают данную меру. 6% не знают, остальные отказались отвечать на этот вопрос.

Ранее стало известно, что власти могут временно перевести школьников на онлайн-обучение, если того потребует ситуация.

Социологическое исследование проводилось компанией iData с 3 по 12 сентября, в нём приняли участие 1012 респондентов. Погрешность составляет +/-3%.

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