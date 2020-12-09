77 человек скончались в этом году в результате ДТП

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С начала года в Молдове произошло более 580 аварий, в результате которых 77 человек погибли, а 531 получили травмы различной степени тяжести. Данные были представлены Национальным инспекторатом общественной безопасности.

Правоохранители призывают пешеходов переходить дорогу только в отведённых для этого местах, не передвигаться по проезжей части, носить светлую одежду, желательно – со светоотражающими элементами. Водителей же просят быть бдительными за рулём и не превышать скорость, в особенности вблизи “зебр”.

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