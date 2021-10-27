750 объектов в столице подключены к теплу

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Как уточнили в примарии, обязанность по обеспечению потребителей теплоносителем принадлежит государственному предприятию “Termoelectrica” – единственному поставщику тепловой энергии в столице.

Примария Кишинёва ежегодно просит компанию “Termoelectrica” на основе договорных отношений подключить муниципальный жилищный фонд к централизованной тепловой сети, когда в течение трех дней подряд среднесуточная температура составляет до +10˚C. В этом году уже подключено 750 из 3 048 зданий, получающих тепло от централизованного источника, пишет moldpres.md.

В этом контексте муниципальные власти указали на то, что все 133 учреждения дошкольного образования в столице уже обеспечены отоплением. Из 62 учреждений здравоохранения 49 подключены к теплу. Из 135 учебных заведений отапливаются 98.

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