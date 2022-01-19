750 евро за водительские права: жителя столицы задержали по подозрению во взяточничестве

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Согласно материалам дела, гражданин вымогательством получил от другого мужчины 750 евро, пообещав взамен помочь стать владельцем водительского удостоверения.



По данным пресс-службы Национального антикоррупционного центра, подозреваемый убедил будущего водителя, что у него есть нужные “связи”, которые помогут в получении прав. За свою “услугу” он потребовал 750 евро. Мужчина “работал” в сговоре с двумя другими молодыми людьми из своего окружения, которых сейчас подозревают в соучастии в преступлении.

Задержанный был помещён в изолятор на 72 часа. По данному факту возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 7 лет лишения свободы.

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