73% жителей Молдовы считают, что Майя Санду должна поехать в Россию на переговоры по газу

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Таковы данные опроса общественного мнения, проведённого компанией iData.

Так, 72,9% граждан считают, что Майя Санду должна отправиться на переговоры по газу в Россию. 22% полагают, что президент не должна в этом участвовать. 4,7% не знают, а 0,4% отказались отвечать на этот вопрос.

Социологическое исследование проводилось компанией iData с 3 по 12 сентября, в нём приняли участие 1012 респондентов. Погрешность составляет +/-3%.

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