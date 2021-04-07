700 малоимущих жителей Кишинёва получат продуктовые пакеты

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Получателей гуманитарной помощи выбрали представители Главного управления социальной помощи и здравоохранения. Это малообеспеченные люди с низкими доходами, многодетные семьи или семьи, обучающие несовершеннолетних с ограниченными возможностями, а также люди с особыми потребностями. Об этом на своей странице в соцсети сообщил Ион Чебан.

Как отметил генеральный примар, акция проводится по инициативе Общества Красного Креста Молдовы, при финансовой поддержке правительства Канады, через глобальное обращение Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца.

Каждый пакет весит 13 кг и содержит макароны, крупы, масло и мясные консервы. 100 пакетов уже розданы детям из столичной вспомогательной школы №6. Еще 200 поступят в Главное управление образования, молодежи и спорта, а 400 пакетов будут розданы претурам всех секторов, – уточнил Чебан.

Ион Чебан выразил благодарность Обществу Красного Креста Молдовы за сотрудничество и поддержку, отметив, что на открытии Центра COVID-19 в Кишиневе они безвозмездно предоставили дезинфицирующие средства, одеяла и постельное белье. Кроме того, международное движение, в которое входят 192 страны, предоставило Управлению электротранспорта и Городскому автобусному парку партию дезинфицирующего раствора.

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