70-летнего жителя столицы не могут найти уже несколько дней

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70-летний житель Буюкан Табэрэ Дмитрий пропал 21 октября.

Приметы: рост 165 см, телосложение худощавое, глаза карие, волосы седые. Был одет в синие спортивные штаны, обут в чёрные резиновые шлёпанцы.

Раньше у пропавшего бывали провалы в памяти. Может нуждаться в медицинской помощи.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении пенсионера, просят звонить в службу 112 или по номеру 373 79 61 63 81.

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