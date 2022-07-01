7 участников ОПГ оказались в суде за контрабанду сигарет

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Антикоррупционная прокуратура направила в суд дело семи членов организованной преступной группы. Они обвиняются в контрабанде сигарет.

Как было установлено, фигуранты подкупили сотрудника Пограничной полиции, чтобы он помогал переправлять сигареты через «зелёную» зону. За содействие пограничник получал от 4000 до 7000 евро (за организацию каждой перевозки).

Четверо членов ОПГ находятся в СИЗО, а трое помещены под домашний арест на 30 суток. В рамках уголовного дела наложен арест на имущество (автомобили, дома, участки), принадлежащее обвиняемым, стоимостью около 3 200 000 леев.

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