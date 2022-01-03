7 марта может стать выходным днём

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Министерство труда и социальной защиты предлагает для публичных дебатов проект постановления, согласно которому день 7 марта (понедельник) должен быть объявлен выходным днём, а 12 марта (суббота) – рабочим.

Если проект будет одобрен, бюджетники получат мини-отпуск с 5 по 8 марта (с субботы по вторник включительно), сообщает ipn.md.

В последний раз 7 марта был выходным, а 12 марта – рабочим днём в 2016 году.

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