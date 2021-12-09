7 “липовых” сертификатов о вакцинации изъяли за сутки на границе

Семеро граждан предъявили пограничникам сомнительные документы о вакцинации.
Молдаване возвращались из стран Евросоюза. На въезде в РМ они предъявили документы, подтверждающие вакцинацию от коронавируса. В ходе проверок в сертификатах были обнаружены признаки подделки.
Граждане не дали внятных объяснений по поводу случившегося. Все свидетельства о вакцинации были отправлены на дополнительную экспертизу.
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