7-летний ребёнок из Единец, выпавший с 4 этажа, находится в тяжёлом состоянии (ВИДЕО)

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7-летний мальчик из города Купчинь получил серьёзные травмы в результате падения с четвёртого этажа многоквартирного дома. В настоящее время он находится в тяжёлом, но стабильном состоянии в Клинической больнице в Бельцах.

Врачи сообщили, что ему предстоит пройти дополнительное обследование перед тем, как его доставят в Кишинёв, пишет tvn.md.

– 7-летний ребёнок, упавший с 4-го этажа многоквартирного дома в городе Купчинь, был доставлен в Бельцкую клиническую больницу в крайне тяжёлом состоянии. Он будет стабилизирован командой врачей и переведён в Институт матери и ребёнка в Кишинёве, – уточнила Андрея Галич, пресс-секретарь медучреждения.

Напомним, ребёнок взобрался на подоконник и облокотился на москитную сетку. Та не выдержала и упала вместе с мальчиком.

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