7 лет тюрьмы: виновной в убийстве сожителя вынесли приговор

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На основании собранных доказательств суд вынес обвинительный приговор 28-летней жительнице Дубоссарского района.

Подсудимая и её сожитель на работе употребили спиртное. Директор, увидев их в состоянии опьянения, отправил домой. По дороге, в поле, между ними возник конфликт, который перерос в драку. Мужчина, со слов гражданской супруги, повалил её на землю и начал избивать, она же, защищаясь, задушила его ремнём от брюк.

Вину свою женщина признала частично, объяснив, что умысла на убийство не имела, а всего лишь оборонялась. Суд счёл, что гражданка совершила умышленные действия, повлёкшие смерть мужчины, пишет novostipmr.com.

По приговору суда подсудимой назначено наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет и 2 месяца в колонии общего режима. Там же она будет проходить принудительное лечение от наркомании и хронического алкоголизма.

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