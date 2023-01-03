7 лет тюрьмы получил велосипедный вор за серию краж

7 лет тюрьмы получил велосипедный вор за серию краж

Столичный суд приговорил 24-летнего уроженца Страшенского района к 7 годам лишения свободы за 50 эпизодов краж.

В период с сентября 2019 года по июнь 2022 года мужчина проникал в подъезды жилых домов и похищал велосипеды разных моделей. Материальный ущерб составил почти 300 000 леев.

Подсудимый признал свою вину. До вступления приговора в законную силу обвиняемый был помещён под предварительный арест.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md