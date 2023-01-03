7 лет тюрьмы получил велосипедный вор за серию краж

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Столичный суд приговорил 24-летнего уроженца Страшенского района к 7 годам лишения свободы за 50 эпизодов краж.

В период с сентября 2019 года по июнь 2022 года мужчина проникал в подъезды жилых домов и похищал велосипеды разных моделей. Материальный ущерб составил почти 300 000 леев.

Подсудимый признал свою вину. До вступления приговора в законную силу обвиняемый был помещён под предварительный арест.

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