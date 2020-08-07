7 человек пострадали в серьёзном ДТП в Тирасполе

7 человек пострадали в серьёзном ДТП в Тирасполе

В Тирасполе на перекрёстке легковушка врезалась в маршрутный микроавтобус. Водитель Mitsubishi не уступил дорогу общественному транспорту.

В аварии пострадали 7 человек – все пассажиры маршрутного такси. У двоих – переломы ноги, пятеро пассажиров получили черепно-мозговые травмы, у всех ссадины. Пострадавшим была оказана медпомощь, госпитализация никому из них не потребовалась, пишет novostipmr.com.

Водитель легкового авто и двое пассажиров не пострадали. Автоинспекторам предстоит выяснить все обстоятельства ДТП.

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