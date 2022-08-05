Молдавская спортсменка вышла в финал Чемпионата мира по каноэ

Молдавская спортсменка вышла в финал Чемпионата мира по каноэ

Каноистка Мария Олэрашу, уроженка района Хынчешть, прошла квалификацию в финал Чемпионата мира по гребле на каноэ на дистанции 500 метров.

По данным Национального олимпийского комитета, представляющие Республику Молдова спортсмены приступили к соревнованиям в Чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ в Канаде. В тот же день, 4 августа, Сергей Тарновский вышел в полуфинал на дистанции 1000 метров.

Чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ проходит в Галифаксе, Канада, и завершится 7 августа.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md