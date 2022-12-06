69% молдаван не готовы платить больше за газ и электроэнергию, чтобы стать “независимыми от России”

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Позицию властей в этом отношении разделяют 29%. При этом 54% граждан считают, что Молдова не сможет обрести энергетическую независимость от России, а 45% говорят, что в увеличении цен на газ и электроэнергию виновата лично Майя Санду, так как она отказалась участвовать в переговорах по поводу более выгодной стоимости. Таковы результаты Социо-политического барометра, проведённого компанией IMAS.

Всего 31% граждан согласны с позицией властей о том, что энергетический кризис и рекордная инфляция связаны с войной в Украине, и что виноваты в этом Россия и Путин. Большинство же опрошенных – 47% – полагают, что всё дело в некомпетентности руководства страны.

90% домохозяйств вынуждены экономить. 74% от этого числа делают это, потому что им не хватает денег, 21% – из чувства солидарности с другими и всего 5% – потому что их к этому призвали власти.

Опрос проводился с 10 по 29 ноября. В исследовании приняли участие 1100 респондентов. Максимальная погрешность составляет +/-3%.

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