68% граждан винят руководство страны в энергетическом кризисе и росте цен

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В сложившемся в стране энергетическом кризисе и в росте цен виновато руководство страны. Так считают 68,2% граждан, приявших участие в опросе компании iData.

23,5% считают, что виновато АО “Молдовагаз”. 22,5% винят пандемию. Вопрос предполагал множественное количество ответов. Почти 40% готовы выйти на протесты против власти.

Опрос общественного мнения проводился компанией iData с 15 по 24 февраля. В исследовании приняли участие 1007 респондентов. Погрешность составляет +/-3%.

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