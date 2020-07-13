660 тысяч пожилых людей с пенсией ниже 3 000 леев получат в октябре по 700 леев

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Соответствующий проект был опубликован Министерством здравоохранения, труда и социальной защиты.

Он предусматривает, что 660 тысяч получателей пенсий и пособий, ежемесячный размер которых не превышает 3 000 леев, получат в октябре единовременную помощь от государства в размере 700 леев. Выплата будет осуществляться Национальной кассой социального страхования через почтовые отделения или на банковскую карту.

Стоит отметить, что государство уже выделяло помощь в размере 700 леев по случаю зимних праздников, однако тогда её получили только те, чей ежемесячный доход не превышал 2 000 леев. По инициативе президента список бенефициаров был расширен.

Напомним также, что в октябре пенсии снова будут проиндексированы. Впервые в истории страны, также по инициативе Игоря Додона, это произойдёт во второй раз – первая индексация была в апреле.

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