660 тысяч граждан получат по 900 леев помощи вместе с пенсиями и соцпособиями в октябре (ВИДЕО)

660 тысяч граждан получат по 900 леев помощи вместе с пенсиями и соцпособиями в октябре (ВИДЕО)

Единовременная финансовая помощь в размере 900 леев будет выплачена в октябре вместе с пенсиями и социальными пособиями. Об этом на брифинге для прессы сегодня утром заявил Ион Кику. Пособие получат почти 660 тысяч человек, чей ежемесячный доход не превышает 3000 леев.  

– Почти 660 тысяч граждан получат по 900 леев. Деньги будут выплачены в октябре вместе с пенсиями и социальными пособиями, чтобы людям не пришлось дважды ходить на почту или в банк, – сказал он. 

Напомним, с соответствующей инициативой выступил глава государства. По его же предложению размер помощи был увеличен – с 700 леев до 900.

Решение было одобрено в пятницу в окончательном чтении парламентом. Стоит отметить, что в результате ректификации бюджета его дефицит снизился с 8,5% до 8% или с 17,5 млрд до 16 млрд. Правительство не урезало социальные доходы. Напротив, на образование было дополнительно выделено 136 млн леев, 105 млн из которых будут направлены на оплату труда педагогам, а остальные – на обеспечение образовательных учреждений дезинфицирующими и другими необходимыми для защиты от коронавируса средствами. На 40 млн увеличен бюджет на медицину. За счет выделенных средств будут увеличены зарплаты работников “скорой”, которые в период пандемии стали чаще выезжать на вызовы.

Также парламент утвердил инициативы об ужесточении наказания за коррупцию, о ликвидации экономической полиции, о помощи фермерам и так далее.

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