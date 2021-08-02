6500 детей получат единовременную помощь от примарии Кишинёва

6500 детей получат единовременную помощь от примарии Кишинёва

6500 детей из малообеспеченных семей получат от примарии Кишинёва по 700 леев для подготовки к новому учебному году. Деньги будут выдаваться ГП «Почта Молдовы». 

Финансовая помощь будет предоставляться на основании списков, составленных Многопрофильной комиссией по защите детей из группы риска и утверждённых Советом учителей.

Получатели смогут забрать единовременную помощь в филиалах ГП «Почта Молдовы» со 2 августа по 2 ноября при предъявлении удостоверяющего личность документа, пишет moldpres.md.

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