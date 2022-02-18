65% бытовых потребителей оплатили счета-фактуры за газ

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Уровень оплаты январских поставок газа бытовыми потребителями составляет на сегодняшний день 65%. Об этом на своей странице в соцсети сообщил глава АО «Молдовагаз» Вадим Чебан. В то же время экономические агенты выполнили свои контрактные обязательства перед компанией на 95%, отметил он.

– АО «Молдовагаз» продолжает совместную работу с предприятиями ТЭК по обеспечению полной оплаты текущих поставок природного газа перед ПАО «Газпром» до конца понедельника, 21 февраля, – подчеркнул Чебан.

Компания призывает бытовых потребителей и экономических агентов своевременно оплатить полученные счета-фактуры за текущее потребление газа.

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