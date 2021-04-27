64 школы в стране работают исключительно онлайн

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По данным Министерства образования, культуры и исследований, 64 общеобразовательных учреждения в стране работают исключительно онлайн, а 198 (15,97%) школ – с физическим присутствием учащихся начальных классов, а также 50% учащихся выпускных классов.

346 (27,90%) учебных заведений осуществляют образовательный процесс с физическим присутствием учеников начальных классов и выпускников, а 633 (51,05%) школы работают с физическим присутствием всех учащихся, передаёт moldpres.md.

В начальных школах, гимназиях и лицеях количество учащихся с положительным результатом теста на COVID-19 составило 126, а 1 239 учеников были помещены на самоизоляцию, У 103 педагогов был выявлен коронавирус, 89 находятся на самоизоляции. Из непреподавательского и вспомогательного персонала заболел 51 человек, ещё 28 находятся на самоизоляции, – сообщили в Минобразования.

С 19 по 23 апреля в высших учебных заведениях положительные тесты на коронавирус были выявлены у одного студента, трёх преподавателей и двух человек из вспомогательного персонала. В профессионально-техническом образовании COVID-19 выявили у 5 учащихся, 3 учителей и 7 человек из других категорий персонала.

12 детских садов и 46 групп находятся на карантине. У 16 детей подтверждено наличие вируса COVID-19, 1 188 находятся на самоизоляции. Также заболели 65 работников детских садов, 104 – на самоизоляции. Из вспомогательного персонала коронавирусом заразился 61 человек, ещё 108 находятся на карантине.

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