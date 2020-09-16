627 новых случаев коронавируса подтверждено

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За последние 24 часа в Молдове было подтверждено 627 новых случаев коронавируса. Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

6 новых случаев были “завезены” в страну. Всего сегодня сделали 2 868 тестов, из них 2 600 – впервые.

Активными остаются 10 470 случаев. Средний возраст заболевших – 46,6 лет. Преобладают женщины – 58%. Доля заболевших в городах составляет 67,5%.

За всё время пандемии коронавирусом в Молдове заболели 44 361 человек. 32 732 пациента вылечились, 1 159 скончались.

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