600 сотрудников ГИЧС будут обеспечивать безопасность граждан на Радоницу

600 сотрудников ГИЧС будут обеспечивать безопасность граждан на Радоницу

Более 600 спасателей и пожарных, а также 200 единиц спецтехники будут задействованы в обеспечении безопасности граждан в период с 30 апреля по 2 мая.

Сотрудники ГИЧС будут следить за соблюдением правил пожарной безопасности у церквей и ​​кладбищ. В этой связи граждан призывают не разжигать огонь на открытом воздухе, не сжигать бытовые отходы, не поджигать сухую растительность, максимально осторожно обращаться с зажжёнными свечами.

При возникновении чрезвычайных ситуаций следует звонить по номеру 112.

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