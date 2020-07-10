60 патронов достались жительнице Слободзеи “в наследство” от мужа

0

Убираясь в гараже, среди старых вещей и инструментов 61-летняя жительница Слободзеи нашла завёрнутые патроны. О находке женщина сообщила в милицию.

В ходе разбирательства правоохранители выяснили, что боеприпасы принадлежали покойному супругу горожанки. Более 60 патронов разного калибра со следами коррозии было изъято и направлено на экспертизу, пишет mvdpmr.org.

Обстоятельства инцидента выясняются.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.