60% граждан за досрочные выборы, – опрос

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60% граждан страны выступают за проведение досрочных выборов – как парламентских, так и президентских. Таковы данные последнего опроса общественного мнения, проведённого компанией IMAS.

Против выборов 36% (в случае парламентских) и 37% (в случае президентских). Остальные не знают или отказались отвечать на вопрос.

Опрос проводился с 6 по 18 июля по заказу компании Public Media. В исследовании приняли участие 1007 респондентов. Погрешность составляет +/-3,1%.

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