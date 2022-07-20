60% граждан за досрочные выборы, – опрос

60% граждан за досрочные выборы, – опрос

60% граждан страны выступают за проведение досрочных выборов – как парламентских, так и президентских. Таковы данные последнего опроса общественного мнения, проведённого компанией IMAS.  

Против выборов 36% (в случае парламентских) и 37% (в случае президентских). Остальные не знают или отказались отвечать на вопрос.

Опрос проводился с 6 по 18 июля по заказу компании Public Media. В исследовании приняли участие 1007 респондентов. Погрешность составляет +/-3,1%.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md