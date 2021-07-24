6 заведений перестали работать в результате проверок НАБПП

6 заведений перестали работать в результате проверок НАБПП

Около 120 кг продуктов животного и растительного происхождения изъяли в результате проверок НАБПП, которые прошли с 16 по 22 июля. Также была приостановлена ​​работа шести заведений.

В указанный период было проведено 197 официальных проверок, пишет unimedia.info. Из них 142 – в торговых залах, 32 – в заведениях общепита, 12 – в общеобразовательных учреждениях, 7 – в детских садах. По итогам проверок было выписано 52 предписания, составлено 49 актов о нарушениях, а 6 учреждениям сообщено о приостановке деятельности.

В список обнаруженных нарушений вошли:

  • продажа продуктов питания с истёкшим сроком годности;
  • отсутствие маркировки;
  • нарушение санитарных норм;
  • несоблюдение температурного режима;
  • отсутствие документов о происхождении и сертификатов качества;
  • несоблюдение норм выкладки товаров;
  • несоблюдение установленного графика работы.

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