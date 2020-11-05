6 школ и 152 класса в стране проводят занятия удалённо

6 школ и 152 класса в стране проводят занятия удалённо

По состоянию на 4 ноября количество учащихся с положительным результатом на COVID-19 составило 203, а 3 967 человек были переведены на режим самоизоляции. 6 учебных заведений и 152 класса работают удалённо из-за карантина.

По данным Министерства образования, культуры и исследований, у 283 педагогов были получены положительные тесты на коронавирус, а 233 находятся на изоляции. Из числа непреподавательского и обслуживающего персонала 67 человек заразились COVID-19, ещё 71 находятся на карантине.

Из 1 398 дошкольных учреждений 1 302 возобновили свою деятельность по решению учредителей. В настоящее время на самоизоляции находятся 7 детских садов и 27 групп. У 7 детей подтверждено наличие вируса, ещё 851 ребенок – на карантине. Также заболели 81 воспитатель (88 на карантине) и 35 человек из вспомогательного персонала (104 на карантине), пишет moldpres.md.

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