6 пунктов: Что Марианна Дурлештяну предъявила Майе Санду

6 пунктов: Что Марианна Дурлештяну предъявила Майе Санду

Оставить высокомерие и лицемерие и сесть за стол переговоров для поиска выхода из кризиса. К этому кандидат ПСРМ на пост премьера Марианна Дурлештяну призывает президента страны Майю Санду.  

На своей странице в соцсети Дурлештяну отметила, что хотела бы знать, какие вопросы есть у Санду к ней. В свою очередь, и кандидату есть что предъявить главе государства.

  1. Голосование за кражу миллиарда и сдачу в концессию аэропорта было осознанным. 
  2. Я голосовала за Майю Санду, зная, что у неё нет ни единой формулы для роспуска парламента, но я выбрала перемены. 
  3. Прошу не очернять мой имидж, потому что я не представляю “уголовников”, а приняла приглашение по той же формуле, по которой было избрано гибридное правительство Санду. 
  4. Почему все токсичные лица не были лишены иммунитета еще в 2019 году? 
  5. Прошу не забывать, что все должны служить народу, а не разделять общество.
  6. Оставьте высокомерие и лицемерие и ведите диалог с партиями, – подчеркнула кандидат. 

Майя Санду на данное послание пока не ответила.

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