6 протоколов составила полиция за незаконную торговлю возле парка на улице Мирон Костин

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Правоохранительные органы составили 6 протоколов на лиц, незаконно торгующих на частной территории возле парка на улице Мирон Костин. Об этом рассказал генеральный примар Ион Чебан.

Там разместили двухэтажные киоски без уведомления профильного управления. Деятельность этих киосков является незаконной. Это означает, что они не имеют права продавать товар и не могут выдавать чеки, – уточнил Чебан.

По словам градоначальника, в 2003 году муниципальный совет Кишинёва бесплатно предоставил земельный участок по улице Мирон Костин для строительства церкви. Позже владельцы неоднократно продавали этот участок для других целей.

Уточняю. Никто не намеревался вмешиваться, пока владелец участка земли не нарушил закон. Он поступает так, как ему заблагорассудится. Без разрешительных документов построил здесь своего рода «торговый центр» под открытым небом, и незаконно разместил киоски. Мы будем действовать по всем нормам закона, – подытожил Ион Чебан.

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