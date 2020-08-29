6 пожарных бригад тушили крупный пожар в Бубуечь (ФОТО, ВИДЕО)

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Прошлым вечером сотрудники ГИЧС потушили пожар, который произошёл в коммуне Бубуечь. Пламя охватило террасу ресторана и часть крыши основного здания.

На месте происшествия работали 6 бригад ГИЧС: 25 спасателей и пожарных. Во время работ пожарные также вынесли из помещения два баллона с газом, чтобы те не взорвались.

По предварительной информации, огонь повредил террасу площадью 120 м2 и третий этаж помещения. Пострадавших нет. Обстоятельства и причина возгорания выясняются.

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