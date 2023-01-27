6 лет тюрьмы получил наркосбытчик, отмывший 2 млн леев

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Суд вынес приговор организатору преступной группы по сбыту марихуаны. Мужчина проведёт за решёткой 6 лет.

Как было установлено, обвиняемый отмывал деньги, полученные от продажи наркотиков. За 2 года мужчина перечислил более 2 000 000 леев на 26 банковских карт, зарегистрированных на чужие имена. По требованию прокуроров эти деньги были конфискованы в пользу государства.

Правоохранители ранее задержали другого участника группы, исполнявшего роль курьера. 20-летний уроженец Тараклии признал себя виновным, за что воспользовался смягчением наказания.

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