Женщина, смертельно ранившая ножом сожителя, проведёт 6 лет в тюрьме

0

38-летняя жительница Слободзеи признана виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшего по неосторожности смерть потерпевшего.

Совместное распитие алкоголя между женщиной и её сожителем закончилось потасовкой. Изрядно выпившая обвиняемая нанесла мужчине удар кухонным ножом в область бедра. За медицинской помощью решили не обращаться, Женщина перевязала рану и ушла в гости. Когда вернулась домой, обнаружила, что мужчина мёртв, пишет novostipmr.com.

По заключению судмедэксперта, потерпевший скончался от кровотечения. При своевременном оказании медицинской помощи мужчину можно было спасти.

На основании собранных доказательств суд назначил обвиняемой наказание в виде 6 лет лишения свободы.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.