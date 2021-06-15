58 лет вместе: Игорь Додон поздравил супругов-долгожителей из Кагула

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В рамках визита в Кагульский район председатель ПСРМ навестил супругов-долгожителей из села Бурлаку. Николай и Мария Константиновы живут вместе 58 лет. Они вырастили четырёх детей, которые подарили им девять внуков. А ещё у них уже четверо правнуков!

Игорь Додон поздравил чету Константиновых по случаю Недели семьи, отмечаемой по инициативе Блока коммунистов и социалистов. Он вручил им почётный диплом, пожелал здоровья и счастья в кругу близких.

В этом же селе Додон провёл встречу с работниками винодельческого предприятия “Vierul vin”.

– Говорили о многом. Людей очень беспокоит проблема плохих дорог, водоснабжения и канализации, газификации. Заверил селян в том, что наша профессиональная команда готова помочь им конкретными делами. В этом же контексте перечислил некоторые пункты нашей программы: развитие инфраструктуры, обеспечение промышленного роста и защита отечественного производителя, – отметил председатель ПСРМ на своей странице в соцсети.

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