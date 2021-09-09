545 тысяч доз российской вакцины «Спутник V» произвели в Сербии

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Об этом заявил президент страны Александр Вучич.

– Мы производим в институте «Торлак» российскую вакцину. 270 тысяч доз первого компонента и 275 тысяч доз второго уже изготовлено. Этим мы увеличиваем наши научные и технологические мощности, — заявил глава государства.

Ранее госсекретарь здравоохранения Сербии рассказал, что побочных эффектов после вакцинации «Спутник V» значительно меньше, чем у четырёх других препаратов, которые используются в стране, сообщает Телеграм-канал «Спутник V».

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