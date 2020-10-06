54% против 46%: Додон уверенно выиграет у Санду во втором туре выборов, – опрос

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Во втором туре президентских выборов, если таковой состоится, Игорь Додон одержит уверенную победу. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, которые были представлены сегодня, 6 октября.

Так, если во втором туре встретятся Игорь Додон и Майя Санду, действующий глава государства победит, набрав 54,2% голосов избирателей.

Опрос проводился с 21 сентября по 3 октября, в нём приняли участие 1218 человек из 74 населенных пунктов страны. Погрешность составляет +/-2,8%.

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