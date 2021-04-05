52 000 евро: столичный адвокат попался на крупной взятке

52 000 евро: столичный адвокат попался на крупной взятке

Столичный адвокат попал в поле зрения сотрудников Национального антикоррупционного центра после того, как потребовал взятку в размере 52 000 евро.

Из материалов дела следует, что адвокат представлял в суде интересы мужчины, обвиняемого в убийстве. За оправдательный приговор у матери обвиняемого юрист попросил сначала 45 000 евро, а вскоре ещё 7 000 евро.

Сегодня адвокат был задержан и помещён в изолятор НАЦ на 72 часа. В случае обвинительного приговора ему грозит до 8 лет тюрьмы или уголовный штраф.

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