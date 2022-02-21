51% граждан: Россия помогла Молдове во время газового кризиса

51% граждан: Россия помогла Молдове во время газового кризиса

51% граждан Молдовы считают, что Российская Федерация помогла нашей стране во время газового кризиса. Таковы результаты последнего опроса общественного мнения. 

43% полагают, что помощь Молдове в это непростое время оказала Румыния, 41% – что помог ЕС.

Опрос общественного мнения проводился с 24 января по 14 февраля компанией IMAS по заказу Public Media. В исследовании приняли участие 1123 респондента. Погрешность составляет +/-3%.

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