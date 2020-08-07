500 излечившихся от COVID-19 человек сдали донорскую плазму

0

Около 500 человек, вылечившихся от COVID-19, предоставили более 1 600 доз плазмы для пациентов с тяжёлыми и крайне тяжёлыми формами заболевания, говорится в сообщении Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты.

Наибольшее количество – 465 доз плазмы – было отправлено в Республиканскую клиническую больницу. Остальные поступили в Институт неотложной медицины, Городскую клиническую больницу №1, Городскую клиническую больницу Архангела Михаила, Городскую клиническую больницу Сф. Треиме и в другие медучреждения, в том числе за пределами столицы. В запасе ещё остаются 476 доз для переливания и проверки, пишет ipn.md.

Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты обращается с призывом ко всем людям, прошедшим лечение от COVID-19, проявить солидарность и пожертвовать плазму, содержащую антитела к вирусу.

Сдача плазмы выздоравливающего человека проводится через две недели после выписки. Сдавать плазму могут мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, не имеющие хронических заболеваний, таких как сахарный диабет, сердечно-сосудистые и лёгочные заболевания, заболевания печени и почек.

Сдавать плазму можно как в Национальном центре переливания крови, который имеет подразделения в Бельцах, Кагуле и Кишинёве, так и в других донорских центрах. Для получения подробной информации о донорстве плазмы крови следует позвонить по телефонам: 022 109 050 (Кишинёв), 023 171 393 (Бельцы) и 029 981 305 (Кагул).

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.