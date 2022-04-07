500 долларов за фальшивые права: на границе задержали водителя грузовика

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Во время пограничного контроля у водителя грузовика нашли поддельное водительское удостоверение. Мужчина признался, что купил документ за 500 долларов, чтобы трудоустроиться в одной из стран ЕС.

По данным пресс-службы Пограничной полиции, инцидент зарегистрировали накануне на КПП “Джурджулешты-Рени”. За рулём грузовика, который ехал в Румынию через Молдову, находился 36-летний житель Одесской области. В ходе проверки у водителя обнаружили поддельное водительское удостоверение, якобы выданное украинскими властями.

Нарушитель признался, что у него были права категории “В”, а для трудоустройства в Европе он купил документ с большим перечнем категорий. За это заплатил 500 долларов.

Фальшивые права были изъяты и направлены на экспертизу. Обстоятельства инцидента выясняются.

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