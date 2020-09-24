50% товаров местного производства: президент заверил в дальнейшей поддержке этого законопроекта (ФОТО, ВИДЕО)

50% товаров местного производства: президент заверил в дальнейшей поддержке этого законопроекта (ФОТО, ВИДЕО)
Игорь Додон посетил открывшийся вчера в Бельцах супермаркет. Президент изучил широкий ассортимент товаров на полках магазина и с удовлетворением констатировал, что более 35% товаров – местного производства. 

Глава государства подчеркнул важность поддержки отечественных производителей, особенно в условиях пандемии и засухи.
– Подтвердил свое намерение поддерживать в дальнейшем законопроект, предполагающий, что в торговых сетях минимум 50% товаров должны быть местного производства. Кроме того, приветствовал тот факт, что этот экономический агент строго соблюдает меры по предупреждению и борьбе с распространением коронавируса, – отметил Додон на своей странице в соцсети. 

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