Житель Вадул-луй-Водэ превратил свою квартиру в наркопритон (ВИДЕО)

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Мужчина был задержан за употребление и распространение наркотиков.

По данным полиции, подозреваемый организовал в своей квартире наркопритон. В ходе обысков правоохранители обнаружили самодельное приспособление для употребления наркотиков, растительную наркотическую массу и шприц.

Мужчину доставили в инспекторат. Ранее его уже задерживали за аналогичные преступления.

В этот раз за незаконный оборот наркотических средств подозреваемому грозит штраф до 35 000 леев, до 150 часов общественных работ или лишение свободы на срок до года.

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